Caen falsos policías que planeaban un secuestro en SJM

En el distrito de San Juan de Miraflores, se lo logró la importante captura de cuatro sujetos que se hicieron pasar por policías para realizar el secuestro de un comerciante. Afortunadamente, agentes policiales de la comisaría de Monterrico lograron detener a estos falsos agentes de la ley y trasladarlos a una dependencia policial.

La hermana de la víctima indicó que estos falsos efectivos de la Policía Nacional perdían un monto de dinero para dejarlo en libertad. Según su denuncia les exigían la suma de 3,000 soles y tenía que ponerla en dos partes, 1000 en un fajo y 2000 en otro.

Detienen a falsos policías

La fuerte suma de dinero tenían que llevarla a una dirección, esto para no llevar al comerciante detenido y para que cumpla una presunta prisión preventiva de 9 meses.

Tras denunciar el hecho, estos falsos policías fueron detenidos y permanecen en una dependencia policial, para seguir con las investigaciones del caso y determinar responsabilidades.

Cabe señalar que, hacerse pasar por policía en el Perú constituye el delito de usurpación de funciones públicas (Artículo 361 del Código Penal), el cual se sanciona con pena de 4 a 7 años de cárcel, además de inhabilitación.

Si se usan armas, uniformes falsos o se cometen otros delitos asociados, la sanción aumenta de forma severa