Fingieron su muerte para evadir la justicia tras crimen en el Callao

El 7 de abril de 2014, Gustavo Legy fue asesinado de un disparo en La Perla, Callao. Cámaras de seguridad registraron el ataque y la huida de los involucrados.

Jorge Luis Ortega Montes de Oca y Javier Márquez fueron vinculados al crimen y registrados como fallecidos en 2022. Sin embargo, existen indicios de que habrían fingido su muerte para evadir a la justicia.

Un médico negó reconocer su firma en uno de los certificados. Además, Interpol señala que Ortega estaría detenido en Argentina por otros delitos.

Francisco Valdés, condenado a 17 años por el caso, sostiene su inocencia y busca que su condena sea revisada.