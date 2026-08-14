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14/08/2026

Fingieron su muerte para evadir la justicia tras crimen en el Callao

Dos implicados en un asesinato fueron registrados como fallecidos, pero documentos apuntan a que seguirían vivos.



El 7 de abril de 2014, Gustavo Legy fue asesinado de un disparo en La Perla, Callao. Cámaras de seguridad registraron el ataque y la huida de los involucrados.

Jorge Luis Ortega Montes de Oca y Javier Márquez fueron vinculados al crimen y registrados como fallecidos en 2022. Sin embargo, existen indicios de que habrían fingido su muerte para evadir a la justicia.

Un médico negó reconocer su firma en uno de los certificados. Además, Interpol señala que Ortega estaría detenido en Argentina por otros delitos.

Francisco Valdés, condenado a 17 años por el caso, sostiene su inocencia y busca que su condena sea revisada.


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