Los Hijos de Dios: captaban a sus víctimas para secuestrarlas y vaciar sus cuentas bancarias

Agentes de la División de Investigación de Homicidios detuvieron a presuntos integrantes de Los Hijos de Dios, quienes habrían utilizado una modalidad conocida como “secuestro sentimental” para captar a sus víctimas.

Una integrante de la organización, conocida como “Osweli”, habría establecido vínculos sentimentales con hombres para conocer sus movimientos y situación económica. Luego, otros miembros de la banda los secuestraban y accedían a sus cuentas bancarias.

Una de las víctimas, identificada como Julio César Zapaile, trabajador de la Línea 2 del Metro de Lima, fue hallada sin vida a finales del año pasado. Los investigadores detectaron transferencias por cerca de 55 mil soles desde sus cuentas.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo utilizado en el secuestro y ubicar a los presuntos responsables. La principal implicada estaría en Colombia y cuenta con una alerta roja internacional para su ubicación y captura.