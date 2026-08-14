Extorsionadores atacan a balazos a conductor de empresa de transporte

Un conductor de la empresa de transporte Etmosa fue atacado a balazos por dos sujetos que llegaron en una moto eléctrica y dispararon contra la unidad cuando se encontraba frente al Hospital Sabogal, en la avenida José Gálvez en el Callao.

El ataque ocurrió alrededor de la 1 p. m. y dejó al conductor, de 71 años, herido. Los delincuentes habrían utilizado un silenciador para evitar ser detectados.

Según la información recogida, la empresa pagaba 20 soles diarios a una organización criminal, mientras otra banda también le exigía dinero. Cámaras de seguridad permitieron registrar el ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

El conductor tuvo que ser trasladado posteriormente al hospital de Alfonso Ugarte debido a la falta de equipos para realizar una tomografía en el Sabogal. Otros dos vehículos de la zona también fueron atacados recientemente, en hechos que estarían vinculados a extorsiones.