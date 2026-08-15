‘Bellota’, ‘Bombón’ y ‘Burbuja’: caen tres mujeres de una misma familia acusadas de extorsión en el Rímac

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres mujeres pertenecientes a una misma familia (abuela, madre e hija), señaladas como presuntas integrantes de la banda criminal 'La Mafia del Rímac'.

Esta intervención se llevó a cabo en el jirón Malecón, ubicado en el pueblo joven Huascarán, en el distrito del Rímac, donde los agentes detuvieron a Nancy Verástegui Gutiérrez (65), alias 'Bellota'; Leisy Contreras Verástegui (40), alias 'Bombón'; y Maricielo Calisto Contreras (19), alias 'Burbuja'.

Según detalló el general PNP Manuel Lozada a RPP Noticias, las tres mujeres se dedicaban a extorsionar a dueños de bodegas, ferreterías, farmacias y otros comercios del distrito, exigiéndoles pagos iniciales de entre S/30 mil y S/50 mil bajo la modalidad de "matrícula". El alto mando policial precisó que las detenidas actuaban en coordinación con tres hijos de una de ellas, quienes se encuentran recluidos en los penales de Lurigancho, Castro Castro y Chincha.

Modus operandi e incautación de pruebas

La modalidad delictiva contemplaba que los reclusos enviaran los mensajes amedrentadores desde los centros penitenciarios, mientras que las mujeres en libertad se encargaban de grabar los frontis de las viviendas y los negocios de las víctimas. Estas grabaciones eran remitidas a los internos para que intensificaran las amenazas contra los emprendedores, correspondiendo a las detenidas el cobro directo de las cuotas de extorsión.

Durante la intervención en el inmueble, las fuerzas del orden incautaron seis teléfonos celulares y una nota extorsiva con amenazas de muerte dirigidas contra los hijos de un empresario. El general Lozada confirmó que los dispositivos móviles hallados contienen abundante material fílmico sobre los seguimientos y coordinaciones, información que servirá para las investigaciones.