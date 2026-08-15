Atacan a balazos a bus de Z Buss en Independencia: es el séptimo atentado registrado contra empresa

Un bus de la empresa de transporte interprovincial Z Buss fue atacado a balazos cuando se desplazaba con dirección a Huacho. El incidente armado ocurrió en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del paradero Senati, en la zona de la Panamericana Norte, en Independencia.

El ataque se produjo aproximadamente a las 5:00 de la mañana y a pesar de que el vehículo recibió más de dos disparos, continuó su trayectoria hacia su destino, confirmándose que no hubo personas heridas ni víctimas mortales tras el tiroteo, según informó Exitosa Noticias.

Según testigos, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar y abrieron fuego repetidamente sin mediar palabra, hiriendo la estructura del vehículo antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Diligencias y anteriores ataques

Tras la alerta, agentes en un patrullero de la comisaría de Independencia, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y personal de la División de Investigación de Extorsiones acudieron a la escena para efectuar las diligencias y verificaciones iniciales. En la zona del ataque, los peritos policiales hallaron al menos seis casquillos de bala e inspeccionaron las marcas de los impactos de proyectil que quedaron visibles en la fachada del establecimiento cercano.

Cabe resaltar, que con este nuevo incidente, la empresa Z Buss suma su séptimo ataque registrado contra sus unidades e instalaciones en las rutas del norte de Lima. Un hecho similar ocurrió hace seis semanas y esta semana se produjo un tiroteo contra una de sus unidades con pasajeros a bordo en el distrito de Puente Piedra, por lo que suspendieron sus operaciones.