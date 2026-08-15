Ataque armado dentro de barbería en SJM deja dos hombres heridos de gravedad

Dos hombres resultaron heridos de gravedad tras un ataque a balazos ocurrido dentro de la barbería 'Los Chamos', ubicada en la primera cuadra de la avenida José Paz, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Según testimonios recogidos por RPP Noticias, dos individuos arribaron al lugar a bordo de una motocicleta lineal, de la cual descendió un sujeto armado que ingresó al local y disparó de forma directa contra una persona que se encontraba recibiendo un corte de cabello.

Durante el tiroteo, un segundo proyectil alcanzó a una persona que se encontraba en los exteriores del establecimiento. El sujeto corrió hacia el vehículo menor donde lo aguardaba su cómplice, huyendo ambos del sector a alta velocidad. Una residente de la zona relató que el sicario realizó tres balazos directamente contra el cliente antes de emprender la fuga.

Traslado de víctimas e investigaciones

Ambos heridos fueron auxiliados y derivados de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde permanecen internados con pronóstico reservado debido a la severidad de sus lesiones. Efectivos de la Comisaría de Pamplona llegaron a la avenida José Paz para acordonar la escena del crimen y resguardar las evidencias hasta el arribo de los peritos.

Durante las diligencias preliminares en el local, personal de criminalística recogieron un total de cinco casquillos de bala. Por su parte, las autoridades policiales no descartan que el móvil del atentado esté vinculado a un caso de amenaza.