Transportistas dan plazo de 48 horas al Ejecutivo para que brinde una solución al alza del combustible

El gobierno de Keiko Fujimori Higuchi podría enfrentar una protesta a nivel nacional. Pese al anuncio de un subsidio focalizado para aminorar los efectos del alza del precio del combustible, los transportistas no están tranquilos.

Dirigentes de 400 gremios de transporte dieron un plazo de 48 horas al Poder Ejecutivo para discutir ampliamente el alcance del referido beneficio temporal; de lo contrario, distintas regiones podrían sumarse a las paralizaciones.

USO DEL GAS NATURAL

Sobre el tema, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, señaló que el subsidio es una solución temporal al problema; para superar la crisis es necesario expandir a las regiones el uso del gas natural.

Además de la crisis energética, el sector transporte exige medidas inmediatas para combatir la violencia que los afecta desde hace mucho tiempo y no disminuye; las extorsiones van en aumento y el cobro de cupos ha aumentado.