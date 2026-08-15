Comas: vecino muere por bala perdida durante intento de asalto

Según se conoció, sujetos llegaron en vehículos, pasadas las 9 de la noche de este viernes, a la urbanización El Pinar, en el distrito de Comas. Al parecer, buscaban asaltar un negocio de venta de autopartes. El propietario descubrió el plan.

Esto desató una intensa balacera; los asaltantes decidieron retirarse, pero en su escape realizaron varios disparos, repeliendo el furibundo ataque del dueño del negocio. Una de esas balas impactó en un vecino, José Iván Durán Ojeda de 39.

NOSOCOMIO CERCANO

La víctima se encontraba casi a una cuadra de distancia del lugar donde se iba a realizar el atraco y se inició la balacera; estaba barriendo la vereda de su casa. Solo una hora antes había regresado a su vivienda tras jugar fútbol con sus vecinos.

Estaba en el lugar de manera fortuita. Una bala lo alcanzó y le afectó varios órganos; sus familiares lo trasladaron inmediatamente a un nosocomio cercano; pese al esfuerzo de los médicos, murió dejando a tres menores en la orfandad.