Continuas lloviznas afectan calles de Villa El Salvador

Las constantes lloviznas registradas en Lima Sur vienen afectando a los vecinos del Sector 1 de Villa El Salvador, donde diversas calles han quedado cubiertas de lodo y charcos de agua. Esta situación viene dificultando el desplazamiento de peatones, especialmente de niños y adultos mayores, quienes deben sortear las zonas más afectadas para poder llegar a sus destinos.

Los vecinos expresaron su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las vías y señalaron que varios menores han sufrido caídas debido al barro acumulado. “Muchos niños han resbalado y caído producto del barro”, sostuvo una residente, quien hizo un llamado a las autoridades municipales para atender con urgencia esta problemática.

Asimismo, los pobladores indicaron que el mal estado de las calles también perjudica el tránsito vehicular, debido a la formación de grandes charcos y lodazales. Los conductores deben circular con mayor precaución para evitar accidentes y posibles daños en sus unidades, mientras que los peatones se ven obligados a buscar rutas alternativas para evitar las zonas inundadas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a la municipalidad realizar trabajos de mantenimiento y reparación de las vías, además de implementar medidas que permitan evacuar adecuadamente el agua acumulada. Advirtieron que, mientras continúen las lloviznas y no se atienda el problema, las calles podrían seguir convirtiéndose en verdaderos lodazales, afectando la seguridad y movilidad de las familias del sector.