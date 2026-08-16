Niños celebran su día en el Parque de las Leyendas

Con motivo del Día del Niño, decenas de menores llegaron este domingo junto a sus padres al Parque de las Leyendas para pasar una jornada diferente y compartir en familia. Los visitantes recorrieron las instalaciones del zoológico y tuvieron la oportunidad de observar de cerca diversas especies de animales.

Además de conocer la fauna que alberga este tradicional centro recreativo de Lima, los pequeños disfrutaron de sus áreas de juegos, espacios naturales y otras actividades destinadas a brindar entretenimiento durante esta fecha especial. Padres e hijos aprovecharon el domingo para alejarse de la rutina y disfrutar de un momento de integración familiar.

El Parque de las Leyendas es uno de los espacios recreativos más visitados por familias limeñas, debido a la variedad de atractivos que ofrece, entre ellos zonas de animales, plantas, espacios culturales y áreas de entretenimiento. Por ello, cada año se convierte en una de las principales alternativas para celebrar el Día del Niño.

ENTRADAS A MITAD DE PRECIO

Como parte de las celebraciones de este 2026, el parque anunció además una promoción especial para los más pequeños, con entradas a mitad de precio. El beneficio busca facilitar el acceso de las familias a sus diferentes ambientes recreativos, aunque para acceder a esta promoción se deben cumplir los requisitos establecidos por la institución.