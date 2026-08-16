Dos sismos remecieron Chilca esta madrugada

Dos sismos fueron registrados durante la madrugada de este domingo 16 de agosto en la provincia de Cañete, región Lima, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los movimientos telúricos tuvieron como referencia la zona cercana al distrito de Chilca y fueron monitoreados por el Centro Sismológico Nacional.

El primer temblor alcanzó una magnitud de 3.4 y ocurrió a la 1:51 de la madrugada. De acuerdo con el IGP, el epicentro se ubicó a 14 kilómetros al suroeste de Chilca, a una profundidad de 40 kilómetros. El movimiento generó alerta entre algunos vecinos durante las primeras horas del día.

Ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos, las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y dirigirse hacia las zonas seguras previamente identificadas. También pidieron prestar especial atención y brindar apoyo a niños, adultos mayores y personas con discapacidad durante una eventual evacuación.

RECOMENDACIONES DEL INDECI

Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recordó la importancia de mantenerse alejados de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores y objetos que puedan desprenderse. En caso de encontrarse en la vía pública, se recomienda alejarse de postes y cables eléctricos, además de contar con un plan familiar de emergencia.