VMT: calle permanece inundada y vecinos exigen intervención de Sedapal

Una calle ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo permanece completamente inundada tras las intensas lluvias registradas durante la noche. El punto afectado se encuentra en el cruce de la calle Heraldos Negros con la avenida 28 de Noviembre, donde los vecinos solicitaron la presencia de personal de la municipalidad y de Sedapal debido al colapso de un buzón.

La emergencia también afecta a dos instituciones educativas ubicadas en la zona: el colegio Miguel Grau y la institución educativa Mariscal Eloy Ureta. Padres de familia, docentes y trabajadores colocaron piedras, maderas, una llanta y sacos de arena para impedir el paso de vehículos y evitar que el agua ingrese a los planteles. Según denunciaron, varios ambientes ya presentan filtraciones y existe preocupación por el deterioro de algunas estructuras.

Los vecinos señalaron que desde tempranas horas vienen realizando trabajos para retirar el agua acumulada, pero aseguraron que necesitan maquinaria especializada para controlar la emergencia. Por ello, solicitaron el envío de cisternas con motobombas que permitan evacuar el agua de la vía y de los colegios. Además, expresaron su preocupación por las condiciones en las que los estudiantes podrían retornar a clases, debido a que nuevas precipitaciones podrían agravar la situación.

RIESGO PARA PEATONES

La zona representa además un riesgo para peatones y conductores, pues algunos vehículos quedaron atrapados al intentar atravesar la vía. A ello se suma la presencia de cables eléctricos expuestos cerca del agua acumulada, lo que incrementa el peligro para los vecinos. Ante esta situación, los afectados reiteraron el llamado a las autoridades para atender de inmediato la emergencia y evitar que las lluvias provoquen mayores daños en Villa María del Triunfo.