Albergue del IPD fue fumigado con deportistas dentro

Un incidente generó preocupación la noche del domingo en el albergue de la Videna, luego de que humo procedente de trabajos de fumigación ingresara a las instalaciones mientras varios deportistas de alto rendimiento se encontraban descansando. La cantidad de humo en los pasillos obligó a los atletas a abandonar rápidamente sus habitaciones.

La entrenadora Yuliana Bolívar cuestionó que los responsables de los deportistas no hubieran recibido una comunicación previa sobre la realización de estos trabajos. Según explicó, entre los atletas había menores de edad que se preparan para competencias próximas, por lo que la presencia inesperada del humo generó alarma y obligó a evacuar el lugar.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) señaló que la fumigación estaba prevista únicamente para el sótano y el primer piso del recinto. Sin embargo, el humo alcanzó el tercer nivel, donde se encuentra el albergue. La entidad confirmó que entre cinco y seis deportistas estaban dentro del lugar y anunció una denuncia penal contra la empresa responsable, mientras se investiga cómo ocurrió la propagación.

ATLETAS FUERON EVACUADOS

Los atletas fueron evaluados luego del incidente y, según el IPD, se encuentran en buen estado de salud y retomaron sus entrenamientos debido a las competencias que tienen programadas. Ahora las investigaciones deberán determinar las causas que permitieron que el humo llegara hasta el albergue y establecer si se incumplieron los protocolos de seguridad durante la fumigación.