Villa El Salvador: vía de acceso al Hospital de Emergencias queda inundada tras lluvias

La vía ubicada frente al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador quedó completamente inundada tras las intensas lluvias registradas en Lima Sur. El agua acumulada alcanzó aproximadamente 40 centímetros de altura y convirtió este tramo en una especie de laguna, dificultando el acceso de pacientes, familiares y trabajadores al establecimiento de salud.

La situación se habría agravado por el colapso de la red de alcantarillado, generando además un fuerte olor que incomodó a quienes transitaban por la zona. Algunos vehículos tuvieron que desviarse para evitar quedar atrapados, mientras un automóvil quedó varado en medio del aniego y sus ocupantes intentaron retirarlo por sus propios medios.

Los comerciantes del sector también expresaron su preocupación debido a que la inundación permanece desde el día anterior y dificulta sus actividades. Según una de las trabajadoras, ni Sedapal ni la municipalidad habrían acudido oportunamente para solucionar el problema, por lo que los vecinos continúan realizando sus labores en medio del agua y el mal olor.

RETIRAN EL AGUA

Durante la jornada, vehículos municipales y cisternas comenzaron a realizar trabajos para retirar el agua acumulada y recuperar la transitabilidad de la vía. Sin embargo, los vecinos y familiares de pacientes pidieron una intervención más rápida de las autoridades, debido a que las condiciones actuales complican el ingreso al hospital y representan un riesgo para quienes necesitan desplazarse por este sector.