Bus permanece atrapado tras aniego en Villa María del Triunfo

El bus quedó atrapado alrededor de las 6 de la tarde en el bypass de la avenida Pachacútec en Villa María del Triunfo, luego de intentar cruzar la vía inundada. Según su propietario, la unidad se apagó en medio del agua.

Tras más de 14 horas de trabajos, tres hidrojets continúan retirando el agua acumulada. Pese a las labores, todavía queda una gran cantidad de agua en el bypass.

El propietario señaló que aún no tiene confirmación sobre cuándo podrá ser retirado el vehículo y expresó su preocupación por el deterioro de la unidad.

El bypass permanece cerrado al tránsito y se advirtió que algunos conductores continúan intentando ingresar a la zona, pese a la presencia de agua y las condiciones de riesgo.

Bus casi queda atrapado

Un segundo bus estuvo a punto de ingresar al bypass inundado de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo. El conductor aseguró que no encontró señalización que advirtiera sobre el peligro. Durante la transmisión, Serenazgo llegó para controlar el acceso a la vía. Seis máquinas continúan retirando el agua acumulada.