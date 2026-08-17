Villa El Salvador: instalarán carpas para familias afectadas por lluvias

Al menos 63 familias del sector 1 de Villa El Salvador resultaron afectadas por las intensas lluvias y el posterior colapso de la red de alcantarillado. El agua y los desagües ingresaron a las viviendas, dañando paredes, techos, colchones, muebles y otros bienes, mientras los vecinos enfrentan además fuertes olores y condiciones insalubres.

Ante la emergencia, personal del Ejército, INDECI, la Policía y otras instituciones desplegaron labores de limpieza y apoyo a las familias damnificadas. En la zona fueron instaladas alrededor de siete u ocho carpas para que los afectados puedan descansar, además de unidades médicas destinadas a brindar atención a los vecinos que permanecen en condiciones vulnerables.

Los damnificados también recibieron alimentos, hospedaje y algunos implementos básicos. Asimismo, se anunció un programa temporal de empleo para las familias afectadas, mediante el cual podrán participar en labores de limpieza, desinfección y recuperación de viviendas y espacios públicos, con un beneficio económico de 50 soles diarios, según lo informado por el ministro de Trabajo.

EJÉRCITO APOYARÁ EN EMERGENCIA

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, señaló que el Ejército continuará apoyando mientras dure la emergencia y advirtió que la zona presenta una depresión topográfica que favorece la acumulación de agua cada vez que se registran lluvias. Las autoridades evalúan una solución estructural para evitar que nuevas precipitaciones vuelvan a inundar este sector de Villa El Salvador.