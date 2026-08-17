Chosica se prepara ante posible activación de quebradas

La posible activación de las 22 quebradas de Chosica mantiene en alerta a los vecinos, quienes temen que las intensas lluvias provoquen desbordes y huaicos en zonas históricamente vulnerables.

Desde el puente Caracol se observó el caudal del río Rímac, mientras los vecinos expresaron su preocupación por las medidas de prevención. Señalaron que aún esperan la entrega de sacos terreros y mayor presencia de las autoridades.

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica informó que viene realizando trabajos de descolmatación en el río Rímac y en la quebrada Chacrasana, con maquinaria propia y apoyo de la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Vivienda.

Además, la comuna anunció que entre agosto y septiembre comenzará la entrega de sacos terreros en las quebradas y fajas marginales del río Rímac. También se indicó que están previstas obras en 10 quebradas del distrito, con una inversión de S/ 150 millones.