DANA Aníbal: Senamhi advierte continuidad de lluvias y vientos hasta el 19 de agosto

Una nueva alerta meteorológica fue emitida ante la presencia de la DANA Aníbal, sistema atmosférico que viene generando lluvias y lloviznas en diferentes puntos de la costa y el interior del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el 17 y el 19 de agosto continuarán las lloviznas y se registrará un incremento de los vientos en sectores cercanos al litoral.

Angie Flores, especialista del Senamhi, explicó que la aproximación de la DANA al continente favorece la generación de precipitaciones sólidas y líquidas, principalmente en la sierra centro y sur. Asimismo, indicó que este sistema contribuye a intensificar los vientos en el litoral, favoreciendo el ingreso de humedad hacia la costa.

En Lima Metropolitana se han registrado lloviznas durante las últimas horas. En Villa El Salvador, por ejemplo, se reportó un acumulado de entre cinco y siete milímetros durante la jornada, según la especialista.

Las precipitaciones también alcanzaron zonas del sur del país. El Senamhi informó que se registraron acumulados superiores a los 10 milímetros en Tacna y de 8 milímetros en Moquegua. Además, se mantiene un aviso por lluvias y lloviznas de fuerte intensidad en sectores próximos al litoral, incluida Lima Metropolitana.

RECOMENDACIONES

A estas condiciones se suman los factores climáticos asociados al fenómeno El Niño, que pueden influir en la temperatura del mar y en la disponibilidad de humedad en la atmósfera. El Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a las alertas meteorológicas y a los comunicados oficiales ante la continuidad de estas condiciones durante los próximos días.