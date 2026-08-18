Capturan a presuntos implicados en asesinato de chofer de Vipusa en VES

Tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional pocas horas después del asesinato de un conductor de la empresa de transporte Vipusa, ocurrido en Villa El Salvador. La intervención se realizó durante un operativo policial en un inmueble ubicado en la Asociación Agropecuaria de ese distrito.

Según información proporcionada por las autoridades, los detenidos serían conocidos con los alias de “Rata”, “Cachorro” y “Diablo”. Se trata de un ciudadano peruano y dos ciudadanos venezolanos, quienes permanecen bajo investigación para determinar su presunta participación en el ataque.

El conductor de Vipusa murió luego de recibir cinco disparos dentro de la unidad. De acuerdo con el reporte, un sujeto que se hizo pasar por pasajero habría abordado el vehículo y posteriormente descendido tras efectuar los disparos.

INCAUTAN ARMAS DE FUEGO

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, dos artefactos explosivos, municiones, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a peritajes. La Policía también informó que los detenidos registran antecedentes por delitos contra el patrimonio y tenencia ilegal de armas de fuego.

El jefe policial señaló que se realizará una pericia de superposición de imágenes para comparar los registros de las cámaras de seguridad con las características de los detenidos y determinar si corresponden a las personas que participaron en el ataque.

Asimismo, indicó que se están revisando los teléfonos incautados, así como mensajes y videos que podrían aportar información a la investigación. La Policía aún no ha determinado a qué organización criminal pertenecerían los intervenidos.