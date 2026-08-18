Transportistas exigen medidas urgentes tras asesinato de conductor de empresa Vipusa

Representantes de diversos gremios de transporte se reunieron de emergencia con el alcalde encargado de Lima, Renzo Reggiardo, tras el reciente asesinato de un conductor de la empresa Vipusa. Durante el encuentro, los transportistas exigieron medidas urgentes para enfrentar la inseguridad que afecta al sector y solicitaron una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, con el objetivo de establecer una estrategia concreta contra las extorsiones y ataques.

Los dirigentes cuestionaron los resultados del denominado Plan Escudo y señalaron que la presencia de militares en algunos paraderos no estaría siendo suficiente para frenar la criminalidad. Según indicaron, ya se han registrado alrededor de 30 ataques contra conductores de diferentes empresas, además de atentados con armas de fuego y granadas contra trabajadores y representantes del sector. Ante esta situación, plantearon que el plan de seguridad sea reestructurado y elaborado con la participación directa de los transportistas.

Durante la reunión también se evaluó la propuesta de crear una Policía o Guardia Municipal. Los representantes del transporte consideraron viable la iniciativa, debido a que permitiría que la Policía Nacional concentre mayores esfuerzos en labores de inteligencia, prevención e investigación. La propuesta contempla aprovechar los recursos de la Municipalidad de Lima, como cámaras de videovigilancia y vehículos, para reforzar la seguridad en puntos críticos de la ciudad.

FAMILIAS DE VÍCTIMAS PIDEN JUSTICIA

Familiares de otros choferes atacados acudieron al encuentro para solicitar ayuda. Entre ellos se encuentra la familia de Julio Enrique Becerra, conductor de Nuevo Horizonte que recibió cuatro impactos de bala y permanece internado en una clínica. Sus familiares aseguran no contar con los recursos para cubrir una operación y tratamiento que demandarían decenas de miles de soles. Los transportistas advirtieron que la situación ya se encuentra fuera de control y pidieron al Gobierno adoptar medidas inmediatas para evitar que más trabajadores pierdan la vida.