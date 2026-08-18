Especialista explica comportamiento del mar ante el fenómeno El Niño y la DANA

El comportamiento del mar peruano viene experimentando cambios asociados al calentamiento de las aguas y a la evolución del fenómeno El Niño. Desde el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el ingeniero Luis Vázquez, vocero del Enfen, explicó que estos cambios también influyen en la distribución de las especies marinas y en las condiciones climáticas que podrían presentarse en los próximos meses.

El especialista aclaró que el reciente avistamiento de ballenas frente a las playas de San Bartolo forma parte de su proceso migratorio habitual y no está directamente relacionado con El Niño. Sin embargo, explicó que el aumento de la temperatura del mar provoca que especies de aguas frías, como la anchoveta, se profundicen o migren hacia el sur. En contraste, especies de aguas cálidas, como atunes, bonito, pez espada, perico y algunas variedades de tiburones, podrían aproximarse a la costa peruana, generando nuevas alternativas para los pescadores.

Respecto al fenómeno El Niño Costero, el especialista señaló que podría extenderse hasta mayo de 2027, con una intensidad que podría fluctuar entre fuerte y extraordinaria. El calentamiento del mar incrementaría la humedad en la atmósfera y favorecería mayores precipitaciones, especialmente en el norte del país, además de elevar el riesgo de desbordes de ríos y deslizamientos durante los meses de mayor lluvia. También advirtió que un escenario extraordinario podría generar impactos en la costa central, mientras que otras zonas del sur enfrentarían un posible déficit hídrico.

ESCASEZ DE ANCHOVETA

La menor disponibilidad de anchoveta también afecta a especies que dependen de ella para alimentarse, como lobos marinos y aves. El especialista explicó que estos animales suelen desplazarse junto con los cardúmenes hacia otras zonas, aunque los ejemplares juveniles son los más vulnerables debido a su menor movilidad y a la escasez de alimento. Para los pescadores, la llegada de nuevas especies representa una posible alternativa, pero también un desafío, debido a que requieren diferentes métodos de captura y no compensan necesariamente el impacto que genera la menor disponibilidad de anchoveta para una industria pesquera ya establecida.