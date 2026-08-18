Fiscalía inicia investigación preliminar contra dueño de La Bella Luz por presunta omisión de denuncia

La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició una investigación preliminar contra Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, en agravio del Estado.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por Naldy Saldaña, excantante de 26 años de la agrupación, quien habría informado a Custodio sobre presuntos tocamientos indebidos que atribuye a César Sánchez Chavesta, director de la orquesta.

Según las indagaciones fiscales, Saldaña habría comunicado inicialmente lo ocurrido al propietario de la agrupación. Posteriormente, acudió junto a su pareja al domicilio de Custodio, ubicado en Comas, para reiterar su denuncia y señalar que, de acuerdo con su versión, no habría sido la primera vez que se producían este tipo de hechos.

De acuerdo con la información fiscal, Custodio habría manifestado que evaluaría la situación, pero no habría adoptado medidas frente a la denuncia. Además, presuntamente indicó a la cantante que no podían separar al director de la agrupación y cuestionó la manera en que obtuvo los videos que registrarían los hechos denunciados.

MEDIDAS ORDENADAS

Como parte de la investigación, la fiscal adjunta provincial Martha Leydi Diana Lino Matta dispuso diversas diligencias para esclarecer las circunstancias del caso. Entre las medidas ordenadas se encuentra la toma de declaraciones de Naldy Saldaña, Óscar Custodio y el representante legal de la orquesta, además de los testimonios de otros posibles testigos y del procurador público del Poder Judicial.

El Ministerio Público también dispuso la visualización y extracción de información del teléfono celular de la denunciante, así como la recopilación de antecedentes del investigado y documentación relacionada con el caso.