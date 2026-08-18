Ticlio Chico: lluvias amenazan viviendas y ponen en riesgo funcionamiento de olla común

Las lluvias registradas en los últimos días volvieron a poner en evidencia la vulnerabilidad de las familias que viven en la zona alta de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo. Allí, varias viviendas y espacios comunitarios presentan daños por la humedad, mientras algunas estructuras improvisadas permanecen en condiciones que generan preocupación entre los vecinos ante la posibilidad de un nuevo episodio de precipitaciones.

Uno de los principales puntos de riesgo es la olla común de la zona. Su piso se encuentra sostenido por maderas que, según sus responsables, podrían ceder si continúan las lluvias o se registra algún movimiento sísmico. La precariedad también alcanza al espacio utilizado para almacenar los alimentos, pues la falta de paredes obliga a los encargados a utilizar coolers para proteger los víveres del agua y la humedad.

A pesar de las condiciones, la olla común continúa atendiendo a decenas de familias, entre ellas niños y adultos mayores. Una de las beneficiarias es Estela Silloca, de 87 años, natural de Chumbivilcas, Cusco, quien vive sola en una vivienda de Ticlio Chico. Durante las últimas lluvias, el agua ingresó a su casa y la mujer relató que pasó momentos de miedo durante la noche, por lo que sus vecinos tuvieron que acudir para ayudarla.

RIESGO ANTE NUEVAS PRECIPITACIONES

El caso de Estela representa la situación que atraviesan otras familias de esta parte de Villa María del Triunfo, donde la humedad, los techos deteriorados y las construcciones precarias incrementan el riesgo ante nuevas precipitaciones. Los vecinos esperan atención y apoyo para reforzar sus viviendas y espacios comunitarios, mientras la olla común continúa funcionando pese a las dificultades y al temor de que una nueva lluvia termine agravando los daños.