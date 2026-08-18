Extorsión en SJM: “jalador” y menor fueron baleados en ataque contra combi

En esta ruta de San Juan de Miraflores, pagar cupo ya no parece ser suficiente para estar a salvo. Un hombre que trabajaba llamando pasajeros en el paradero Pebal terminó bajo fuego en plena jornada. Las cámaras de seguridad registraron el momento de los ataques, mientras los trabajadores muestran los impactos de bala y cuestionan que, pese a pagar por supuesta protección, continúen siendo blanco de los delincuentes.

“Miren, choferes, los disparos. Acá está uno, acá está otro. Uno me rozó la pierna. Menos mal no me pasó nada”, relató un testigo. Según su versión, un sujeto encapuchado se acercó y disparó. La víctima corrió buscando refugio, pero uno de los tres proyectiles le impactó en el talón derecho. Además, una de las balas alcanzó en el brazo a un adolescente de 14 años. “Sí, es la tercera vez. Hace cuatro días mandaron a uno acá también, en la esquina, igualito”, afirmó otro testigo.

Pero el ataque también expone otro detalle: en la parte delantera y trasera de varias combis aparecen pequeños stickers con figuras y números que, según los propios conductores, estarían vinculados al pago de cupos. Un chofer confirmó que estas marcas sirven para identificar a quienes pagan las extorsiones. “Es lo que pagan los cupos”, señaló. Según los transportistas, estarían entregando aproximadamente diez soles diarios y dos organizaciones ya cobrarían en esta ruta, mientras una tercera intentaría ingresar.

LOS TRUJILLANOS Y LOS MALANDROS

Los nombres mencionados por los conductores son “Los Trujillanos” y “Los Malandros del Sur”, aunque estas atribuciones corresponden a testimonios recogidos en la zona y deberán ser investigadas por las autoridades. Los trabajadores aseguran que los ataques se han vuelto recurrentes y que, cuando aparecen los pistoleros, solo queda buscar dónde cubrirse. “Voltea y nos mira a nosotros y nosotros nos hemos tirado. Nosotros todos nos tiramos”, contó un testigo. Cambian las empresas, cambian las rutas, pero el método se repite: una marca en el vehículo, un pago diario y la amenaza de las balas.