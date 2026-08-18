Velan restos de chofer asesinado de la línea Vipusa

Los restos de Mauro Garriazo Flores, conductor de 46 años de la empresa Vipusa, fueron velados en su vivienda ubicada en el distrito de Pucusana, hasta donde llegaron familiares, amigos y compañeros de trabajo para darle el último adiós. El trabajador fue asesinado a balazos el pasado 17 de agosto en Villa El Salvador cuando fue interceptado por delincuentes armados. Según el reporte, fueron cuatro disparos dirigidos contra el conductor, quien deja tres hijos menores de edad.

Compañeros de Vipusa y trabajadores de otras empresas de transporte llegaron en caravana para acompañar a la familia. El hermano menor de la víctima contó que Mauro había dejado de trabajar en Vipusa aproximadamente cuatro meses atrás debido al peligro y las amenazas que enfrentaban los transportistas. Sin embargo, ante las necesidades económicas de su familia, decidió regresar a sus labores. “Por su familia”, habría retomado el trabajo, sin imaginar que terminaría siendo víctima de un ataque mortal.

El asesinato de Garriazo representa el sexto atentado registrado contra la empresa Vipusa desde 2024. Entre los ataques figuran balaceras contra buses, un ataque con una bomba molotov y agresiones contra conductores y pasajeros. El 1 de abril de 2026, una pasajera murió durante un ataque ocurrido en Puente Piedra, mientras que el 17 de agosto, Mauro Garriazo fue asesinado en Villa El Salvador. Ante esta ola de violencia, la empresa decidió paralizar sus operaciones durante 48 horas a la espera de medidas de las autoridades.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Mientras la familia exige que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables, el sector transporte evalúa nuevas medidas de protesta. Los gremios han anunciado un paro para el próximo 25 de agosto si no son atendidos por el Gobierno. Los trabajadores de Vipusa todavía no han confirmado si se sumarán a esta medida. En medio del dolor, la familia de Mauro reclama acciones concretas para evitar que más conductores sean víctimas de la extorsión y que más niños queden huérfanos a causa de la criminalidad.