Fuerzas Armadas tomarán el control de los penales

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un rol protagónico en la seguridad de los establecimientos penitenciarios como parte de la estrategia del Gobierno contra la criminalidad. El titular del sector informó que se prepara un decreto supremo que permitirá a los militares tomar el control perimétrico de los penales, medida que podría concretarse en los próximos días una vez establecido el marco legal correspondiente.

Según explicó Belaunde, el objetivo es establecer un control militar autónomo en los accesos a los centros penitenciarios. Para ello, se implementarán equipos de seguridad similares a los utilizados en aeropuertos, además de detectores de metales y sistemas destinados a verificar que no se ingresen elementos prohibidos. El ministro precisó que todos quienes ingresen a los penales, incluidos visitantes y funcionarios del INPE, deberán pasar por estos controles.

La medida también contempla reforzar el monitoreo de los inhibidores de señal celular, debido a la preocupación por el uso de teléfonos desde los establecimientos penitenciarios para coordinar actividades delictivas. El Gobierno busca evitar que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de operaciones para delitos como la extorsión y otros ataques criminales que, según las autoridades, se han coordinado desde el interior de algunos penales.

ATENDERÁN EMERGENCIAS

Belaunde también destacó el papel de las Fuerzas Armadas ante emergencias por el fenómeno El Niño. Explicó que estas embarcaciones permitirán transportar agua, alimentos, combustible, maquinaria, vehículos y ayuda humanitaria hacia zonas que puedan quedar aisladas por la interrupción de las vías terrestres. Las nuevas medidas de seguridad penitenciaria forman parte de la estrategia del Ejecutivo para fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad y en la atención de emergencias.