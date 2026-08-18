Chofer abate a presunto delincuente que habría ingresado a vivienda en Puente Piedra

Un conductor de transporte público disparó contra un presunto delincuente que habría ingresado violentamente a una vivienda del asentamiento humano Casa Huerta, en Puente Piedra.

Según el reporte, el chofer escuchó que rompían las ventanas del segundo piso y bajó desde su departamento, ubicado en el tercer nivel. Al encontrarse con el sujeto, se produjo el disparo que terminó con su vida.

El fallecido fue identificado como César Nima, de 53 años. La Policía señaló que registraba antecedentes, entre ellos una investigación por presunto tráfico ilícito de drogas.

El conductor quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos. Según el reporte, contaba con licencia y documentación correspondiente para portar el arma.