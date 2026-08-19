¿Cómo controlar el pánico ante un posible terremoto? Especialista brinda recomendaciones

La posibilidad de que ocurra un sismo de gran magnitud puede generar ansiedad, estrés y preocupación en parte de la población. Ante este escenario, especialistas recomiendan adoptar medidas de preparación y aprender a manejar la incertidumbre relacionada con estos eventos.

RECOMENDACIONES

El médico psiquiatra Carlos Bromley explicó que la preocupación frente a los movimientos sísmicos puede manifestarse mediante angustia, estado de alerta constante, dificultades para dormir, falta de apetito y pesadillas.

Según el especialista, una forma de reducir esta incertidumbre es prepararse con anticipación para responder ante una eventual emergencia. Entre las medidas recomendadas se encuentra contar con una mochila de emergencia y conversar con los integrantes de la familia para establecer funciones y responsabilidades durante una evacuación.

Bromley también consideró importante identificar previamente los lugares seguros dentro de la vivienda y acordar un punto de encuentro después de una eventual evacuación. Señaló que la planificación permite que las personas tengan mayor claridad sobre cómo actuar durante una emergencia.

El especialista explicó que algunas personas pueden ser más sensibles ante situaciones de este tipo, especialmente quienes atraviesan problemas de salud mental. En esos casos, recomendó mantener comunicación con el profesional que acompaña su proceso para trabajar estrategias que permitan conservar la estabilidad y reducir la ansiedad.