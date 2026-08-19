IGP explica por qué el sismo de 4.8 en Lima estuvo acompañado de un fuerte ruido

Un sismo de magnitud 4.8 remeció Lima Metropolitana a las 5:28 de la mañana. El movimiento fue percibido por ciudadanos de distintos puntos de la capital y estuvo acompañado, en algunos casos, por un fuerte ruido previo al sacudimiento.

Al respecto, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que este fenómeno está relacionado con la propagación de las ondas sísmicas. Según detalló, primero llegan las ondas P, que pueden generar golpes, vibraciones o ruidos, dependiendo del lugar donde se encuentre la persona. Posteriormente se registran las ondas S, responsables del mayor sacudimiento del suelo. Tavera señaló que estas pueden producir movimientos más intensos y deformaciones en las estructuras.

Magnitud y energía liberada

El especialista precisó que un sismo de magnitud 4.8 es considerado moderado. Explicó que, en la escala de magnitud, cada incremento de una unidad representa aproximadamente 30 veces más energía liberada.

De esta manera, un sismo de magnitud 5.8 libera unas 30 veces más energía que uno de 4.8, mientras que uno de 6.8 libera unas 900 veces más. En el caso de un movimiento de magnitud 7.8, la diferencia respecto a uno de 4.8 alcanza unas 27.000 veces más energía, considerando el factor de 30 por cada grado.

Sin embargo, Tavera aclaró que la magnitud por sí sola no determina los daños que puede ocasionar un movimiento telúrico. El impacto depende principalmente de la intensidad del sacudimiento en superficie, así como de factores como la distancia al epicentro, las características del suelo, la calidad de las construcciones y la densidad poblacional.