Ministra de la Mujer acude a velorio de joven que fue calcinada en La Victoria

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, llegó hasta El Agustino para acompañar a los familiares de Blanca Michelle, joven de 19 años cuyo cuerpo fue encontrado maniatado y calcinado en un basural del distrito de La Victoria. Según informó la titular del sector, la víctima había salido de una fiesta entre el sábado y domingo y posteriormente fue reportada como desaparecida. La identificación del cuerpo se logró mediante las huellas dactilares.

Seminario explicó que el Ministerio de la Mujer activó su unidad Guarmiñán para apoyar a la familia en los trámites de identificación y en la denuncia correspondiente ante la comisaría de San Cosme. De acuerdo con los primeros indicios, el principal sospechoso sería un menor de edad que habría mantenido una relación con la víctima. La ministra indicó además que existen elementos que hacen presumir que no habría actuado solo, debido a que el cuerpo tuvo que ser trasladado y abandonado en el lugar donde fue encontrado.

La titular del Ministerio de la Mujer señaló que mantiene coordinación directa con el ministro del Interior, Astudillo, para impulsar la búsqueda del presunto responsable. Asimismo, sostuvo que una de las principales deudas del Estado frente a la violencia contra las mujeres es lograr condenas efectivas y evitar que los casos queden impunes. En ese sentido, informó que su sector realiza un censo interno para identificar las denuncias que aún no cuentan con sentencia y trabaja conjuntamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público para acelerar estos procesos.

SOBRE FUSIÓN DE MINISTERIOS

Finalmente, Seminario indicó que durante su gestión se viene realizando una evaluación de las políticas implementadas por el Ministerio de la Mujer y que se está estableciendo una línea de base con indicadores que permitan medir sus resultados. Sobre una eventual fusión o desaparición de la cartera, afirmó que no existe una decisión concreta al respecto y que cualquier modificación dependerá de la presidenta. La ministra reiteró que, independientemente de la estructura del Estado, su compromiso es mejorar la eficiencia de los servicios y brindar apoyo legal y psicológico a las víctimas y sus familias.