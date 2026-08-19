Sismo de 4.8 en Lima: ciudadanos cuentan cómo reaccionaron y qué medidas tienen para evacuar

El sismo de magnitud 4.8 registrado durante la madrugada en Lima sorprendió a numerosos ciudadanos mientras dormían. El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana y fue percibido con distinta intensidad en diferentes puntos de la capital.

Durante un recorrido por las calles de Lima, varios ciudadanos contaron cómo reaccionaron ante el movimiento y qué medidas tienen previstas para enfrentar una eventual emergencia de mayor magnitud.

Algunas familias señalaron que cuentan con un plan de contingencia y han establecido previamente las funciones que debe cumplir cada integrante. En algunos casos, se han definido responsabilidades para ayudar a los adultos mayores, trasladar a los niños y sacar a las mascotas de la vivienda.

Una de las personas entrevistadas indicó que en su familia tienen identificados los lugares donde deben ubicarse durante un sismo y cuentan con una mochila de emergencia. La preparación resulta especialmente importante debido a que en su hogar viven adultos mayores de más de 90 años.

PLAN PARA EVACUAR

Otra familia explicó que también tiene un plan para evacuar con sus mascotas. Según señalaron, cada integrante tiene asignada la responsabilidad de trasladar a uno de los animales y llevar consigo la mochila de emergencia.

Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Una ciudadana que vive en un cuarto piso de un edificio contó que el movimiento la despertó y que pudo dirigirse hacia una zona segura. Otros ciudadanos manifestaron que, pese a sentir el sismo, permanecieron en sus viviendas.