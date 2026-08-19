Surquillo: Limatambo desaparecería ante fuerte sismo

Más de 60 familias y vecinos de la urbanización Limatambo, en Surquillo, viven en medio de viviendas que presentan grietas, hundimientos y estructuras deterioradas. En algunos inmuebles, las rajaduras han aumentado con el paso de los años, mientras que rejas y elementos de las fachadas se han separado de las estructuras. Los residentes temen que, ante un movimiento sísmico de gran magnitud, parte de estas construcciones pueda colapsar y no les dé tiempo para escapar.

El deterioro también se evidencia en las calles Guacamayas y Kukulis, donde las edificaciones presentan numerosas grietas e incluso inclinaciones. A ello se suman veredas rotas y desniveles que dificultan el tránsito de los peatones y representan un riesgo adicional para personas que utilizan silla de ruedas. Vecinos cuestionan que, pese a la gravedad del problema, las condiciones de las calles y viviendas continúen sin una solución definitiva.

El especialista consultado explicó que Surquillo es un ejemplo de los problemas que enfrenta parte del casco urbano de Lima, donde existen construcciones realizadas sin adecuados criterios técnicos y con modificaciones que incrementaron progresivamente la carga de las edificaciones. Además, señaló que el suelo de determinadas zonas presenta condiciones de subsidencia, es decir, un descenso que puede generar pérdida de estabilidad. Recordó que los terremotos producen principalmente movimientos horizontales, por lo que las estructuras vulnerables pueden sufrir daños severos.

VECINOS ESTÁN PREOCUPADOS

La preocupación aumenta ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud. Según la estimación expuesta por el especialista, alrededor del 80 % del casco urbano de Lima tendría algún nivel de vulnerabilidad y unas 25 mil viviendas podrían colapsar ante un evento superior a los 8 grados. Mientras tanto, los vecinos de Limatambo continúan conviviendo con grietas, hundimientos y edificaciones deterioradas, a la espera de medidas que permitan reducir el riesgo antes de que ocurra un terremoto que ponga a prueba sus viviendas.