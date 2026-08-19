VMT: frustran robo de camioneta y abaten a delincuente

Una banda de delincuentes tenía como objetivo apoderarse de una moderna camioneta blanca en Villa María del Triunfo, pero su plan fue descubierto por agentes de la División de Investigación de Robos. Los sujetos habrían identificado a su víctima en las inmediaciones de un supermercado y la siguieron hasta encontrar el momento adecuado para interceptarla.

Una cámara de seguridad instalada en el cruce de las avenidas 27 de Diciembre y Alfonso Ugarte captó parte del violento asalto. Los presuntos integrantes de “Los Furiosos del Sur” utilizaron un mototaxi para bloquear el paso del vehículo y, tras descender, amenazaron al conductor con armas de fuego y lo obligaron a bajar de la camioneta.

La intervención policial desencadenó una balacera en plena vía pública, frente al Mercado Central 2. Según informó el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, un adolescente de 17 años habría disparado contra los agentes y las personas que se encontraban en los alrededores. El intercambio de disparos generó pánico y obligó a los ciudadanos a buscar refugio mientras el tránsito quedaba paralizado.

POLICÍA RESULTÓ HERIDO

La operación terminó con uno de los presuntos delincuentes abatido y el adolescente de 17 años detenido. Durante la intervención, un efectivo policial resultó herido, aunque su chaleco antibalas habría evitado consecuencias mayores. El agente permanece hospitalizado y se encuentra en proceso de recuperación, mientras las autoridades continúan las diligencias para determinar la identidad y paradero de los demás integrantes de la organización criminal.