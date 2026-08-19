Estados Unidos anuncia apoyo a Perú ante posible fenómeno El Niño

Estados Unidos anunció una serie de medidas de apoyo al Perú ante la posibilidad de que se presente un nuevo fenómeno El Niño, cuyo impacto podría generar lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos en distintas zonas del país.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, señaló que su país prevé enviar en febrero el USNS Comfort, un buque hospital equipado para brindar atención médica durante situaciones de emergencia. Según explicó, la medida responde a la expectativa de que ese mes se registre el periodo de mayor impacto del fenómeno climático.

Navarro indicó que, por primera vez, diversas agencias estadounidenses, universidades y representantes de la sociedad civil de ambos países se reunieron para coordinar acciones de preparación y respuesta ante posibles emergencias.

MEDIDAS ANUNCIADAS

Entre las medidas anunciadas también figura la entrega de puentes móviles que podrían ser utilizados en zonas afectadas por inundaciones. Asimismo, Estados Unidos apoyará la modernización de 18 centros de comunicación de emergencia en el país.

Los anuncios se realizaron luego de una reunión entre el embajador estadounidense y el canciller peruano, Carlos Espá, encuentro en el que se acordó establecer una hoja de ruta para identificar las necesidades del Perú y determinar las áreas en las que Estados Unidos podría brindar asistencia.