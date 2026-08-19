Sismo en Lima: ¿por qué primero se escuchó un fuerte ruido y luego comenzó el movimiento?

Un fuerte estruendo sorprendió a numerosos limeños durante la madrugada, segundos antes de que comenzara el movimiento sísmico. En distintos puntos de la capital, ciudadanos contaron que escucharon un ruido similar al paso de un vehículo pesado y, poco después, sintieron cómo sus viviendas y objetos comenzaban a moverse.

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.8 y tuvo su epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, a una profundidad de 42 kilómetros. El fenómeno generó preocupación entre los ciudadanos, especialmente entre quienes viven cerca de zonas de ladera. Pero la principal interrogante fue qué originó el fuerte sonido que se percibió antes del temblor.

Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, explicó que cuando ocurre un sismo se generan diferentes tipos de ondas. Las primeras son las ondas P, que se desplazan rápidamente y pueden producir movimientos repentinos y también sonidos dependiendo de la ubicación de la persona. Posteriormente llegan las ondas S, que provocan movimientos más intensos y pueden hacer que las estructuras se desplacen en distintas direcciones.

PREVENCIÓN RESULTA FUNDAMENTAL

El IGP recordó que los sismos no pueden predecirse, por lo que la prevención resulta fundamental para reducir sus consecuencias. Los especialistas recomiendan revisar las condiciones de las viviendas, identificar zonas seguras y participar en simulacros. Asimismo, el Indeci aconseja contar con una mochila de emergencia por cada dos personas y mantenerla en un lugar accesible para utilizarla rápidamente ante una eventual evacuación.