Vecinos de Cerro Candela viven en riesgo por falta de accesos y rutas de evacuación

Los vecinos del asentamiento humano Juan Gonzales Berrospi, en Ate, aseguran que cada día enfrentan dificultades para entrar y salir de su comunidad. Cerca de 500 pobladores deben utilizar pasos improvisados luego de que las escaleras que servían como principal acceso fueran demolidas durante los trabajos realizados en el Cerro Candela.

La situación se vuelve aún más preocupante para las personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Los pobladores señalan que, en algunos sectores, deben pasar agachados entre tuberías de desagüe y estructuras de viviendas que presentan condiciones vulnerables. Además, advierten que parte del terreno y las rocas continúan cediendo, lo que incrementa el peligro para quienes transitan diariamente por el lugar.

El temor aumenta ante la posibilidad de un sismo. Los vecinos recuerdan que durante recientes movimientos telúricos tuvieron dificultades para evacuar sus viviendas y no cuentan con espacios seguros ni rutas adecuadas para ponerse a salvo. El investigador principal del CISMID de la UNI, Miguel Estrada, advirtió que las viviendas de la zona presentan una alta vulnerabilidad y que el peligro sísmico es elevado debido a las características del sector.

SITUACIÓN EN OTRAS ZONAS

El problema no se limita al asentamiento Juan Gonzales Berrospi. Según los pobladores, el Cerro Candela alberga otras cinco asociaciones, donde más de 2 mil personas también estarían expuestas a una situación similar. Mientras esperan que las autoridades locales y metropolitanas revisen el expediente de los trabajos y adopten medidas de seguridad, los vecinos continúan preguntándose cómo podrán evacuar si ocurre un desastre.