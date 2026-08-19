Gobierno plantea declarar como grupos hostiles a organizaciones criminales

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció que el Gobierno solicitará al Congreso facultades para ampliar el criterio que permite declarar a organizaciones criminales como grupos hostiles.

El Gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar la criminalidad organizada. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que el Ejecutivo solicitará facultades al Congreso para realizar modificaciones legales que permitan ampliar el criterio para declarar como grupos hostiles a determinadas organizaciones criminales.

Según explicó el ministro, esta modificación permitiría que las Fuerzas Armadas intervengan contra estas estructuras criminales con mayores atribuciones. La propuesta fue comparada con una medida aplicada en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele. El exministro de Justicia salvadoreño Rogelio Rivas explicó que, en ese país, las Fuerzas Armadas participaron en operaciones conjuntas con la Policía.

Rivas precisó que los militares no tenían, por sí solos, facultades para detener a ciudadanos, salvo situaciones en las que estuviera en riesgo la vida de una persona. Asimismo, señaló que, ante enfrentamientos armados, los efectivos podían responder utilizando la fuerza letal.

Fuerzas Armadas asumirían seguridad exterior de penales

La estrategia del Ejecutivo también contempla una mayor participación militar en el sistema penitenciario. Belaúnde adelantó que las Fuerzas Armadas asumirían el control de la seguridad exterior de determinados establecimientos penitenciarios.

Entre los penales mencionados figuran Ancón I, Lurigancho, Challapalca y El Milagro, en Trujillo. También se evalúa incluir establecimientos penitenciarios en Cerro de Pasco y Sarita Colonia, en el Callao.