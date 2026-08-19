La Perla: dos heridos tras ataque a balazos contra cúster

El conductor y una pasajera resultaron heridos luego de que dos sujetos dispararan contra una unidad de transporte público de la empresa Etmosa.

Un nuevo ataque contra el transporte público dejó dos personas heridas este miércoles en el Callao. Una cúster de la empresa Etmosa fue atacada a balazos alrededor de la 1:30 de la tarde, cuando circulaba por la cuadra 17 de la avenida José Gálvez, cerca del óvalo de La Perla.

Según información preliminar, la unidad fue interceptada por una motocicleta en la que se desplazaban dos personas. Uno de los sujetos, que llevaba un casco rojo, habría efectuado varios disparos contra la cúster, que se encontraba con pasajeros a bordo.

Como consecuencia del ataque, resultaron heridos el conductor, José Poleo Figueroa, de 39 años, de nacionalidad venezolana, y Marlene Gutiérrez Silva, de 49 años, quien se encontraba en el asiento del copiloto. Ambos fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde reciben atención médica por las heridas de bala.

¿ACATARÁN PARO?

La Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, presidida por Ángel Mendoza, se reunió este miércoles con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey. Tras el encuentro, este grupo anunció que no acatará el paro y optará por continuar el diálogo con el Gobierno. Los representantes del gremio señalaron que buscan reuniones con los ministros del Interior y de Defensa para abordar las medidas contra la inseguridad que afecta a los transportistas.