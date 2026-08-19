Capturan a tres sujetos acusados de extorsionar a empresas de transporte interprovincial

Agentes de la División Antiextorsiones capturaron en Puente Piedra a tres sujetos que habrían amenazado y extorsionado a representantes de cinco empresas de transporte interprovincial.

Los detenidos, conocidos con los alias de “Chero”, “Edwin” e “Igler”, habrían utilizado la modalidad del “escopetazo perfilado”, enviando mensajes y audios con amenazas directamente a gerentes y representantes de las empresas. Para obtener información privada de sus víctimas, presuntamente recurrieron al doxeo.

Según las investigaciones, algunos representantes habrían realizado pagos debido al temor generado por los datos personales que los extorsionadores revelaban en sus comunicaciones. Además, los sujetos habrían utilizado redes WiFi públicas para dificultar el rastreo de sus conexiones.

“Chero”, de nacionalidad peruana y con antecedentes por estafa, fue intervenido dentro de un restaurante. Los agentes habrían logrado ubicarlo mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. Las diligencias continúan para determinar su responsabilidad y esclarecer si existen más personas involucradas.