Dueño de la orquesta “La Bella Luz” acudió a sede policial por investigación

Óscar Custodio, dueño de la orquesta “La Bella Luz”, acudió este miércoles a una sede fiscal en medio de la investigación por la denuncia presentada por Naldy Saldaña. El empresario llegó al lugar, pero evitó declarar ante la prensa.

La Fiscalía abrió una investigación preliminar de 60 días contra Custodio por los presuntos delitos de encubrimiento y omisión de denuncia. Durante este periodo se recopilarán pruebas y se tomarán declaraciones a las personas involucradas.

El próximo 28 de agosto, Naldy Saldaña deberá brindar su manifestación y proporcionar los nombres de dos personas que serían testigos. También se revisarán sus comunicaciones y su teléfono celular como parte de las diligencias.

El 31 de agosto, Custodio y Saldaña participarán en una audiencia virtual programada para las 2:30 p. m. Posteriormente, el 1 de septiembre, la defensa de “La Bella Luz” dará su manifestación y continuarán las declaraciones de los testigos.