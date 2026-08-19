Abogados también son víctimas de la criminalidad: al menos 20 han sido amenazados o atacados

Los abogados se han convertido en nuevas víctimas de la criminalidad. Al menos 20 profesionales del derecho han sido amenazados o atacados por organizaciones criminales en los últimos años.

El caso más reciente ocurrió en Pacasmayo, La Libertad, donde una abogada fue asesinada. El hecho evidencia cómo la violencia alcanza cada vez a más sectores, incluidos transportistas, comerciantes, bodegueros y otros trabajadores.

Uno de los testimonios corresponde al abogado Luis Pacheco Mandujano, quien aseguró que recibió una amenaza de muerte luego de presentar una denuncia en diciembre de 2024 contra fiscales y una exprocuradora. Según relató, un desconocido lo llamó y le advirtió que sería asesinado.

Especialistas sostienen que el problema no radica únicamente en la falta de leyes, sino en la capacidad de las autoridades para identificar y detener a quienes ejecutan estos delitos y a sus autores intelectuales. Advierten que el sicariato se ha convertido en una peligrosa forma de resolver conflictos.