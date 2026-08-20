IGP evalúa posibles réplicas tras sismo de magnitud 7.2 en Ayacucho

Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves a la 1:00 de la tarde en la región Ayacucho, según informó el sismólogo Hernando Tavera, del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 108 kilómetros, lo que permitió que el sacudimiento fuera percibido en un amplio radio, desde Lima hasta otras regiones como Arequipa e Ica.

Tavera señaló que, de acuerdo con la información preliminar recopilada por el IGP, los pobladores de Coracora salieron rápidamente de sus viviendas debido al fuerte movimiento. Sin embargo, hasta el momento de la entrevista no se habían reportado daños estructurales importantes en la ciudad.

Desprendimientos en carreteras

El especialista indicó que sí se habían registrado desprendimientos de tierra y piedras en zonas de carretera que conducen hacia Coracora. También se reportaron afectaciones en el suministro eléctrico en sectores de Nazca e Ica.

Tavera explicó que la profundidad del sismo habría sido un factor determinante para evitar mayores daños en las estructuras. Asimismo, señaló que, aunque no se contaba con información detallada sobre las características del suelo en Coracora, la ausencia de daños estructurales podría indicar que tanto las edificaciones como el terreno soportaron adecuadamente el movimiento.

IGP evalúa posibles réplicas

Respecto a la posibilidad de que se produzcan réplicas, Tavera informó que hasta el momento de la entrevista no se había registrado ninguna. El IGP continuaría realizando evaluaciones para determinar si se presentan nuevos movimientos y conocer con mayor precisión los efectos del sismo.

El especialista explicó además que el movimiento forma parte del mismo proceso geodinámico asociado a la colisión de las placas de Nazca y Sudamericana, mecanismo que se extiende a lo largo de la costa de Perú, Chile, Ecuador y Colombia.