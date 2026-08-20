Viviendas construidas sobre laderas generan preocupación ante un posible sismo en Lima

La construcción de viviendas sobre laderas y terrenos inestables genera preocupación entre los vecinos de diferentes zonas de Lima ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud. En el asentamiento humano El Paraíso, en San Juan de Lurigancho, una construcción de siete pisos levantada sobre un cerro ha despertado la preocupación de los pobladores. Vecinos cuestionaron que, pese a las condiciones del terreno, continúen edificándose nuevas estructuras en los alrededores.

Riesgo por el tipo de suelo

Un escenario similar se observa en El Agustino, particularmente en zonas como el asentamiento humano Las Malvinas, donde varias familias viven en viviendas construidas sobre pendientes. El ingeniero Miguel Estrada, investigador principal del CISMID de la UNI, explicó que una vivienda construida parcialmente sobre terreno firme y parcialmente sobre un terreno de relleno podría sufrir daños importantes durante un sismo.

Según el especialista, la diferencia en las condiciones del suelo puede provocar que la estructura se vuelque o incluso llegue a colapsar. Estrada advirtió que las viviendas construidas sin dirección técnica, sin supervisión profesional o sobre terrenos rellenados representan un mayor nivel de riesgo. En estos casos, recomendó evacuar inmediatamente ante un sismo.

Los especialistas señalaron que para determinar el nivel de seguridad de una vivienda no basta con analizar la estructura. También es necesario evaluar el tipo de suelo, la pendiente, la cimentación y las condiciones de toda la zona. La ausencia de supervisión de un arquitecto o ingeniero durante la construcción puede incrementar el riesgo ante un movimiento telúrico.