Sismo en Ayacucho: ¿qué debe incluir una mochila de emergencia?

El sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho volvió a poner en evidencia la importancia de contar con una mochila de emergencia preparada para las necesidades específicas de cada familia. Cuando en el hogar hay niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, la preparación debe considerar también los medicamentos que utilizan regularmente.

La licenciada Milagros Baldeón Arias, del SAMU, recomendó incorporar al botiquín los medicamentos prescritos para familiares con diagnósticos como hipertensión o diabetes.

Medicamentos organizados

La especialista señaló que es importante mantener los medicamentos de acuerdo con las indicaciones médicas y, de ser posible, colocar en el botiquín los horarios correspondientes a cada dosis.

Asimismo, recomendó evitar guardar medicamentos sin criterio o utilizar fármacos que no hayan sido indicados por un profesional de la salud. En el caso de personas con enfermedades crónicas, los medicamentos que forman parte de su tratamiento habitual deben mantenerse disponibles para evitar interrupciones durante una emergencia.

¿Qué más debe contener?

Los medicamentos son solo una parte de la preparación. El botiquín puede incluir gasas, vendas, antisépticos y otros elementos básicos para atender heridas menores.

En la mochila de emergencia también se recomienda contar con: