Costa Verde: 18 puentes servirán para evacuar ante un tsunami

El reciente sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho volvió a poner en alerta a la población de Lima ante la posibilidad de un movimiento de gran magnitud frente a las costas del país y un eventual tsunami. En la Costa Verde, una de las principales preocupaciones está relacionada con las rutas de evacuación. El circuito de playas atraviesa seis distritos y cuenta con 18 puentes peatonales, considerados vías de salida hacia zonas más altas en caso de emergencia.

Sin embargo, especialistas han cuestionado si esta cantidad de accesos sería suficiente para evacuar de manera rápida y segura a la población, especialmente durante los fines de semana, cuando las playas reciben una gran cantidad de visitantes.

¿Lima está preparada?

Durante un recorrido por la playa Punta Roquitas, en Miraflores, se realizó una simulación de la ruta que deberían seguir los bañistas para alejarse de la zona costera ante un eventual tsunami. El recorrido implica subir escaleras y caminar por un tramo considerable hasta alcanzar zonas más elevadas.

Durante una emergencia, el desplazamiento podría complicarse por el miedo, la presencia de gran cantidad de personas y la preocupación por familiares que se encuentren en otros lugares. Además, se observaron sectores de los barrancos donde las geomembranas utilizadas para estabilizar las laderas presentan deterioro debido al paso del tiempo y al tránsito constante de personas.