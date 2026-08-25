Pacientes denuncian largas esperas y falta de medicamentos en hospitales

Pacientes y familiares de distintos hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) denunciaron demoras para conseguir citas, falta de medicamentos y dificultades en la atención médica. Durante un recorrido por establecimientos de salud, se recogieron testimonios de personas que aseguran tener que esperar semanas o meses para acceder a una consulta o examen.

En el Hospital María Auxiliadora, algunos pacientes señalaron que, pese a contar con citas programadas con anticipación, no encontraron atención en determinadas especialidades. Otros aseguraron que deben adquirir medicamentos fuera del establecimiento debido al desabastecimiento. Una paciente con escoliosis, por ejemplo, manifestó su malestar por no poder acceder a los medicamentos para aliviar sus dolores.

GASTOS

Los familiares de pacientes hospitalizados también relataron los gastos que deben asumir para adquirir medicinas, vendas y otros insumos.

Uno de ellos indicó haber gastado alrededor de 220 soles, mientras otra persona señaló que su familia debe turnarse para cubrir los costos de los medicamentos que les solicitan durante la hospitalización de su madre.