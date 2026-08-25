¿Qué medidas se necesitan para superar la crisis de salud? Exministro responde

El ministro de Salud, Luis Dyer, anunció una serie de cambios en el Ministerio de Salud (Minsa) y afirmó que se investigarán posibles irregularidades detectadas en la institución. El funcionario señaló que, de encontrarse pruebas, estas serán denunciadas, mientras se implementan medidas internas para mejorar la gestión.

En entrevista con 24 Horas el exministro de Salud Luis Solari cuestionó la falta de meritocracia en la designación de directores de hospitales y sostuvo que la ausencia de fiscalización puede afectar el funcionamiento de estos establecimientos.

MERITOCRACIA

En esa línea, indicó que, los cargos directivos deberían ser ocupados mediante concursos que permitan seleccionar a profesionales con las capacidades necesarias y advirtió que la modernización tecnológica debe estar acompañada de una adecuada gestión.

En ese sentido, consideró fundamental mejorar la conducción de los hospitales y combatir la corrupción dentro del Estado para lograr cambios sostenibles en el sistema sanitario.