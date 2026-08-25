DANA Bertha y Niño Costero influyen en las altas temperaturas en Lima

Lima soportó una inusual jornada de calor durante el último domingo, cuando la temperatura máxima llegó a 28,8 °C en La Molina, según información proporcionada por el Senamhi. El especialista José Mesía explicó que este incremento se produce en el contexto del Niño Costero, sumado al paso de la DANA Bertha, que favoreció el ingreso de vientos provenientes del norte.

La temperatura registrada en La Molina constituye un récord histórico para el mes de agosto en dicha estación, mientras que en Campo de Marte se alcanzaron los 27 °C, otra marca elevada para esta época del año. Además, Senamhi mantiene un aviso meteorológico de nivel rojo para sectores de la costa norte y central debido a las condiciones cálidas asociadas al Niño Costero, mientras que en la costa sur rige un nivel de alerta anaranjado.

El especialista también señaló que el paso de la DANA dejó el ingreso de una masa de aire más seco hacia la sierra, provocando cielos despejados e incrementando las temperaturas durante el día. Sin embargo, esta misma condición favorecerá un descenso significativo de las temperaturas nocturnas en zonas altas de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Para los próximos días, las temperaturas máximas en Lima podrían ubicarse entre 25 °C en la zona oeste y entre 26 °C y 27 °C en el este de la capital. Ante estas condiciones, Senamhi recomienda utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y lentes de sol. Asimismo, el Enfen prevé que las temperaturas elevadas podrían continuar debido a las condiciones cálidas del mar, incluso durante los próximos meses, en el marco del actual Niño Costero.