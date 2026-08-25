SJM: colegio La Rinconada está al borde del colapso

El colegio La Rinconada, ubicado en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, se encuentra en una situación crítica. Padres de familia denunciaron que varios sectores de la infraestructura presentan graves daños, especialmente los muros perimétricos, que han cedido y muestran rajaduras. Ante el temor de un posible colapso, vecinos y padres han colocado llantas a manera de soporte para intentar contener las estructuras, una medida que evidencia la precariedad de las condiciones del plantel.

Según los padres de familia, el colegio fue construido hace aproximadamente 30 años y desde entonces no habría recibido los reforzamientos necesarios. La situación se habría agravado con los recientes movimientos sísmicos y las lluvias registradas en Lima Sur, que ocasionaron el deterioro de las bases y el desplazamiento de algunos elementos. Además, la institución se encuentra en una zona arenosa, lo que incrementa la preocupación por la estabilidad de los muros y otras estructuras que colindan con viviendas y espacios utilizados por los estudiantes.

La presidenta de la asociación de padres de familia señaló que desde hace varios años vienen presentando documentos ante la UGEL, el Ministerio de Educación e incluso el Congreso para solicitar una solución. Sin embargo, aseguró que la respuesta recibida es que no existe presupuesto para atender la emergencia. Mientras tanto, algunas autoridades han planteado que parte de los estudiantes continúe sus clases de manera virtual y que otros permanezcan en las aulas que se encuentren en mejores condiciones, una alternativa que preocupa a las familias debido a la falta de celulares, computadoras y conexión a internet.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La comunidad educativa exige una intervención inmediata para evitar una tragedia. El colegio atiende a estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, con más de mil escolares, según los padres de familia. Mientras se evalúa la posibilidad de reubicar a los alumnos y construir una nueva infraestructura, las familias piden que las autoridades realicen una inspección técnica integral y adopten medidas urgentes para garantizar que los menores puedan continuar sus estudios en condiciones seguras.